Gewinne in Wien: ATX letztendlich mit positivem Vorzeichen

So bewegte sich der ATX am Dienstag zum Handelsschluss.

Schlussendlich erhöhte sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,61 Prozent auf 3 396,57 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 108,696 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 375,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 375,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 399,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 368,24 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 3 455,57 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2023, den Wert von 3 247,23 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2023, den Wert von 3 496,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,453 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 3,21 Prozent auf 30,55 EUR), BAWAG (+ 2,09 Prozent auf 51,25 EUR), Verbund (+ 1,68 Prozent auf 66,70 EUR), Raiffeisen (+ 1,53 Prozent auf 19,27 EUR) und voestalpine (+ 1,35 Prozent auf 25,58 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Wienerberger (-0,68 Prozent auf 31,92 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 29,90 EUR), Telekom Austria (-0,52 Prozent auf 7,67 EUR), Vienna Insurance (-0,37 Prozent auf 26,80 EUR) und Andritz (-0,25 Prozent auf 60,90 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 388 627 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 22,217 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

