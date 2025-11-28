Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen

Am Freitag steht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,27 Prozent im Plus bei 4 996,70 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 146,625 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 4 982,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 983,27 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 4 968,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 996,82 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 4,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 682,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 652,04 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.11.2024, einen Stand von 3 528,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 36,64 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 001,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,50 Prozent auf 27,10 EUR), voestalpine (+ 0,87 Prozent auf 37,06 EUR), PORR (+ 0,83 Prozent auf 30,25 EUR), Erste Group Bank (+ 0,75 Prozent auf 93,45 EUR) und Verbund (+ 0,72 Prozent auf 63,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil CPI Europe (-0,63 Prozent auf 15,69 EUR), EVN (-0,38 Prozent auf 26,40 EUR), Andritz (-0,32 Prozent auf 61,95 EUR), UNIQA Insurance (-0,26 Prozent auf 15,06 EUR) und STRABAG SE (-0,26 Prozent auf 76,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 119 265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 36,078 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 9,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

