Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
28.11.2025 09:29:11
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste
Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 2 477,07 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent tiefer bei 2 478,96 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 479,43 Punkten am Vortag.
Bei 2 479,03 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 474,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, notierte der ATX Prime bei 2 337,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 322,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 757,09 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 35,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 485,10 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell CPI Europe (+ 1,96 Prozent auf 16,10 EUR), UBM Development (+ 1,31 Prozent auf 23,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,04 Prozent auf 3,42 EUR), CA Immobilien (+ 0,91 Prozent auf 24,50 EUR) und Wienerberger (+ 0,54 Prozent auf 29,88 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-3,54 Prozent auf 19,05 EUR), Warimpex (-2,57 Prozent auf 0,49 EUR), Polytec (-1,82 Prozent auf 3,24 EUR), AMAG (-1,64 Prozent auf 24,00 EUR) und Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,078 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,71 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Polytecmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
27.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
25.11.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
24.11.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime legt zum Start zu (finanzen.at)