Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 2 477,07 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent tiefer bei 2 478,96 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 479,43 Punkten am Vortag.

Bei 2 479,03 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 474,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, notierte der ATX Prime bei 2 337,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 322,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 757,09 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 35,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 485,10 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell CPI Europe (+ 1,96 Prozent auf 16,10 EUR), UBM Development (+ 1,31 Prozent auf 23,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,04 Prozent auf 3,42 EUR), CA Immobilien (+ 0,91 Prozent auf 24,50 EUR) und Wienerberger (+ 0,54 Prozent auf 29,88 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-3,54 Prozent auf 19,05 EUR), Warimpex (-2,57 Prozent auf 0,49 EUR), Polytec (-1,82 Prozent auf 3,24 EUR), AMAG (-1,64 Prozent auf 24,00 EUR) und Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,078 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,71 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at