Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent schwächer bei 2 479,43 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,010 Prozent auf 2 484,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 484,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 464,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 484,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,85 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 338,73 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 2 326,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 746,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 35,79 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 485,10 Punkte. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 5,36 Prozent auf 10,62 EUR), Frequentis (+ 4,39 Prozent auf 66,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,84 Prozent auf 3,38 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 32,20 EUR) und Polytec (+ 3,13 Prozent auf 3,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Semperit (-2,73 Prozent auf 12,82 EUR), voestalpine (-2,49 Prozent auf 36,74 EUR), PORR (-2,12 Prozent auf 30,00 EUR), Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 35,00 EUR) und OMV (-1,25 Prozent auf 47,50 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 265 225 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,360 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at