Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen

Mit dem ATX Prime geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,30 Prozent auf 2 486,92 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent schwächer bei 2 478,96 Punkten in den Handel, nach 2 479,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 487,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 471,91 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 4,17 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 28.10.2025, den Wert von 2 337,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 322,60 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 757,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 36,20 Prozent aufwärts. Bei 2 487,01 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 5,03 Prozent auf 3,55 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,83 Prozent auf 83,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,50 Prozent auf 27,10 EUR), UBM Development (+ 1,31 Prozent auf 23,20 EUR) und Frequentis (+ 1,20 Prozent auf 67,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), AMAG (-1,64 Prozent auf 24,00 EUR), Polytec (-1,52 Prozent auf 3,25 EUR), Rosenbauer (-1,32 Prozent auf 45,00 EUR) und CPI Europe (-0,63 Prozent auf 15,69 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 119 265 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,078 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent an der Spitze im Index.

