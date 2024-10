Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Kursplus

Der Handel in Wien verlief zum Handelsschluss in ruhigen Bahnen.

Der ATX Prime schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 1 804,37 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,027 Prozent stärker bei 1 802,84 Punkten, nach 1 802,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 792,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 810,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 788,62 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, notierte der ATX Prime bei 1 855,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Stand von 1 573,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,27 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 4,42 Prozent auf 14,18 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,09 Prozent auf 21,34 EUR), Polytec (+ 2,94 Prozent auf 2,80 EUR), Addiko Bank (+ 2,86 Prozent auf 19,75 EUR) und FACC (+ 2,77 Prozent auf 6,68 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Frequentis (-2,68 Prozent auf 25,40 EUR), EVN (-2,38 Prozent auf 26,70 EUR), voestalpine (-1,27 Prozent auf 21,72 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,25 Prozent auf 7,88 EUR) und Verbund (-0,88 Prozent auf 73,10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 424 715 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 25,622 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,72 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at