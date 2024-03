Gewinne in Wien: Zum Start Gewinne im ATX Prime

Am Dienstagmorgen geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,13 Prozent auf 1 690,64 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,040 Prozent tiefer bei 1 687,76 Punkten, nach 1 688,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 693,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 687,70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, lag der ATX Prime bei 1 707,29 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 12.12.2023, mit 1 655,57 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 1 735,46 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2024 bereits um 1,36 Prozent. 1 750,09 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 1 664,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 1,32 Prozent auf 17,61 EUR), Vienna Insurance (+ 1,25 Prozent auf 28,25 EUR), STRABAG SE (+ 0,84 Prozent auf 42,00 EUR), BAWAG (+ 0,66 Prozent auf 53,15 EUR) und Semperit (+ 0,66 Prozent auf 12,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-2,77 Prozent auf 112,20 EUR), ZUMTOBEL (-1,34 Prozent auf 5,90 EUR), FACC (-1,33 Prozent auf 5,94 EUR), Flughafen Wien (-0,80 Prozent auf 49,80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,70 Prozent auf 8,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 19 628 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 23,798 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,04 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

