Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SLI am Mittag steigen

Der SLI bewegt sich am Dienstag kaum.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent fester bei 1 908,89 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,410 Prozent fester bei 1 914,14 Punkten, nach 1 906,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 906,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 917,20 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.02.2024, wurde der SLI auf 1 811,23 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, notierte der SLI bei 1 762,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bewegte sich der SLI bei 1 715,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 917,20 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 1,52 Prozent auf 1,17 CHF), UBS (+ 1,40 Prozent auf 27,49 CHF), Logitech (+ 1,26 Prozent auf 80,30 CHF), Temenos (+ 1,19 Prozent auf 66,18 CHF) und Holcim (+ 0,90 Prozent auf 75,96 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Novartis (-1,37 Prozent auf 87,58 CHF), Lonza (-0,48 Prozent auf 456,00 CHF), Alcon (-0,39 Prozent auf 76,90 CHF), Lindt (-0,36 Prozent auf 11 110,00 CHF) und Julius Bär (-0,24 Prozent auf 50,34 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 168 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 256,120 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

