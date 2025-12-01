Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Index-Performance im Fokus 01.12.2025 12:27:10

STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Anleger in Europa treten am Mittag den Rückzug an.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent auf 4 785,09 Punkte zurück. In den Handel ging der STOXX 50 0,197 Prozent leichter bei 4 793,98 Punkten, nach 4 803,44 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 784,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 805,01 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 754,45 Punkte. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.09.2025, den Wert von 4 563,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 4 328,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10,29 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 1,59 Prozent auf 173,00 CHF), Unilever (+ 1,12 Prozent auf 45,95 GBP), Rio Tinto (+ 0,94 Prozent auf 54,73 GBP), Diageo (+ 0,84 Prozent auf 17,50 GBP) und GSK (+ 0,77 Prozent auf 18,05 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-7,67 Prozent auf 188,96 EUR), Rheinmetall (-4,32 Prozent auf 1 416,50 EUR), Rolls-Royce (-2,74 Prozent auf 10,39 GBP), Siemens (-1,62 Prozent auf 224,60 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,18 Prozent auf 57,04 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 173 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 350,159 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,89 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

