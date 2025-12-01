Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
01.12.2025 17:59:05
SIX-Handel: SMI beendet den Handel im Plus
Schlussendlich schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 12 850,73 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,479 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,231 Prozent schwächer bei 12 804,37 Punkten in den Montagshandel, nach 12 833,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 878,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 804,37 Zählern.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 12 234,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, stand der SMI bei 12 176,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Wert von 11 764,20 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,55 Prozent nach oben. Bei 13 199,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,94 Prozent auf 173,60 CHF), Sonova (+ 1,65 Prozent auf 203,40 CHF), Lonza (+ 0,95 Prozent auf 555,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,62 Prozent auf 162,10 CHF) und Logitech (+ 0,62 Prozent auf 90,86 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-1,03 Prozent auf 943,00 CHF), Swiss Life (-0,98 Prozent auf 872,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,87 Prozent auf 57,22 CHF), Sika (-0,70 Prozent auf 157,15 CHF) und Swisscom (-0,69 Prozent auf 572,50 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 396 915 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262,479 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SMI-Aktien
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
|08:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|ABB (Asea Brown Boveri)
|61,86
|0,00%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|172,00
|-0,38%
|Logitech S.A.
|96,82
|0,58%
|Lonza AG (N)
|597,60
|1,84%
|Partners Group AG
|1 005,00
|-2,24%
|Richemont
|186,00
|2,14%
|Roche AG (Genussschein)
|309,00
|0,52%
|Sika AG
|167,65
|-1,84%
|Sonova AG
|213,70
|-1,02%
|Swiss Life AG (N)
|933,00
|-0,36%
|Swiss Re AG
|151,95
|-0,07%
|Swisscom AG
|615,50
|-0,24%
|UBS
|33,17
|0,82%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|615,00
|-0,29%
|SMI
|12 850,73
|0,13%
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.