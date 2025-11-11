Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Lukrative Temenos-Anlage?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 11.11.2020 wurden Temenos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 113,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 88,106 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 537,44 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,63 Prozent verringert.
Temenos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
