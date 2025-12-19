Gewinne in Zürich: SMI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Um 09:11 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,04 Prozent auf 13 141,45 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,503 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 13 134,09 Punkte an der Kurstafel, nach 13 136,08 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 128,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 153,43 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,66 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 19.11.2025, stand der SMI noch bei 12 530,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 109,67 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Wert von 11 414,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13,05 Prozent nach oben. Bei 13 199,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 0,78 Prozent auf 322,00 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 36,88 CHF), Swiss Life (+ 0,37 Prozent auf 910,80 CHF), Holcim (+ 0,26 Prozent auf 76,72 CHF) und Novartis (+ 0,17 Prozent auf 107,92 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-1,68 Prozent auf 83,24 CHF), Kühne + Nagel International (-0,75 Prozent auf 172,35 CHF), Partners Group (-0,59 Prozent auf 971,60 CHF), Sonova (-0,58 Prozent auf 205,30 CHF) und Richemont (-0,56 Prozent auf 168,65 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 475 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 271,110 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at