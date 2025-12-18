Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

Index im Fokus 18.12.2025 17:58:46

Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen

Heute zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,80 Prozent stärker bei 13 132,42 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,502 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,164 Prozent schwächer bei 13 007,26 Punkten, nach 13 028,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 135,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 998,22 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 481,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12 049,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wurde der SMI mit 11 638,91 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 12,98 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 3,04 Prozent auf 977,40 CHF), UBS (+ 2,49 Prozent auf 36,70 CHF), Holcim (+ 1,81 Prozent auf 76,52 CHF), Sika (+ 1,46 Prozent auf 163,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,43 Prozent auf 58,12 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Novartis (-0,20 Prozent auf 107,74 CHF), Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 592,40 CHF), Logitech (+ 0,05 Prozent auf 84,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,12 Prozent auf 173,65 CHF) und Swisscom (+ 0,18 Prozent auf 565,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 510 709 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 273,228 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,79 zu Buche schlagen. Mit 5,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

