Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell

Am Freitag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,12 Prozent schwächer bei 13 120,64 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,503 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 13 134,09 Punkte an der Kurstafel, nach 13 136,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 153,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 085,23 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 12 530,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12 109,67 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 414,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Roche (+ 1,25 Prozent auf 323,50 CHF), Holcim (+ 1,05 Prozent auf 77,32 CHF), Swiss Re (+ 0,58) Prozent auf 130,90 CHF), Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 595,80 CHF) und Lonza (+ 0,38 Prozent auf 532,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Logitech (-1,94 Prozent auf 83,02 CHF), Nestlé (-1,49 Prozent auf 78,69 CHF), Richemont (-1,18 Prozent auf 167,60 CHF), Partners Group (-1,17 Prozent auf 966,00 CHF) und Alcon (-0,69 Prozent auf 63,24 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 239 574 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 271,110 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

2025 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

