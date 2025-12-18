Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SLI aktuell
|
18.12.2025 17:58:46
Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende im Aufwind
Schlussendlich kletterte der SLI im SIX-Handel um 0,99 Prozent auf 2 127,96 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,088 Prozent leichter bei 2 105,27 Punkten in den Handel, nach 2 107,13 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 103,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 128,29 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 012,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der SLI mit 1 987,92 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 927,26 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,74 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 3,04 Prozent auf 977,40 CHF), VAT (+ 2,73 Prozent auf 384,00 CHF), Julius Bär (+ 2,52 Prozent auf 61,92 CHF), UBS (+ 2,49 Prozent auf 36,70 CHF) und Adecco SA (+ 2,14 Prozent auf 22,88 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Straumann (-0,40 Prozent auf 94,42 CHF), Novartis (-0,20 Prozent auf 107,74 CHF), Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 592,40 CHF), Logitech (+ 0,05 Prozent auf 84,66 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,12 Prozent auf 173,65 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 510 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,228 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten
|
17:58
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel: Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)