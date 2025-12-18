Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende im Aufwind

Der SLI befand sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Schlussendlich kletterte der SLI im SIX-Handel um 0,99 Prozent auf 2 127,96 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,088 Prozent leichter bei 2 105,27 Punkten in den Handel, nach 2 107,13 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 103,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 128,29 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 012,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der SLI mit 1 987,92 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 927,26 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,74 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 3,04 Prozent auf 977,40 CHF), VAT (+ 2,73 Prozent auf 384,00 CHF), Julius Bär (+ 2,52 Prozent auf 61,92 CHF), UBS (+ 2,49 Prozent auf 36,70 CHF) und Adecco SA (+ 2,14 Prozent auf 22,88 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Straumann (-0,40 Prozent auf 94,42 CHF), Novartis (-0,20 Prozent auf 107,74 CHF), Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 592,40 CHF), Logitech (+ 0,05 Prozent auf 84,66 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,12 Prozent auf 173,65 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 510 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,228 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent an der Spitze im Index.

