Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer

Der SMI zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,36 Prozent auf 13 088,31 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,503 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,015 Prozent tiefer bei 13 134,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 136,08 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 153,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 088,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 530,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wurde der SMI auf 12 109,67 Punkte taxiert. Der SMI stand vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 11 414,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 12,60 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 10 699,66 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 0,69 Prozent auf 321,70 CHF), Holcim (+ 0,60 Prozent auf 76,98 CHF), Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 594,60 CHF), Swisscom (+ 0,27 Prozent auf 566,50 CHF) und Swiss Re (+ 0,15 Prozent auf 130,35 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-2,27 Prozent auf 82,74 CHF), Partners Group (-1,43 Prozent auf 963,40 CHF), Richemont (-1,24 Prozent auf 167,50 CHF), Nestlé (-1,20 Prozent auf 78,92 CHF) und UBS (-0,93 Prozent auf 36,36 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 635 750 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 271,110 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,83 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

