Gewinne in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus

SPI-Handel am zweiten Tag der Woche.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,24 Prozent stärker bei 14 670,00 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,933 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 14 666,14 Punkte an der Kurstafel, nach 14 634,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 670,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 659,46 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der SPI auf 14 631,17 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 899,63 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, bei 14 443,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,688 Prozent zu Buche. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 6,62 Prozent auf 1,61 CHF), Spexis (+ 5,99 Prozent auf 0,23 CHF), Idorsia (+ 5,83 Prozent auf 1,58 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,12 Prozent auf 1,72 CHF) und GAM (+ 3,79 Prozent auf 0,37 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ObsEva (-2,78 Prozent auf 0,06 CHF), Peach Property Group (-1,28 Prozent auf 10,76 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (-1,21 Prozent auf 40,90 CHF), DocMorris (-1,12 Prozent auf 97,05 CHF) und lastminutecom (-0,92 Prozent auf 21,50 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der Kinarus-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 724 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 263,512 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI verzeichnet die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

