Givaudan bestätigt robustes Wachstum im dritten Quartal- Aktie zieht an

Der Branchenprimus profitierte weiterhin von deutlich höheren Verkaufsvolumen.

Insgesamt stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten um 7,2 Prozent auf 5,64 Milliarden Franken, wie der Anbieter von Aromen und Duftstoffen für Lebensmittel, Parfüms, Haushalts- und Körperpflegeartikel am Donnerstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseinflüsse, legte Givaudan sogar um 13 Prozent zu. Damit konnte Givaudan das organische Wachstum des ersten Halbjahres von 12,5 Prozent nochmals beschleunigen.

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer anhaltend starken Leistung, die durch ein hohes Volumen getriebenes Umsatzwachstum in allen Märkten, Segmenten und Kundengruppen erreicht wurde", erklärte Konzernchef Gilles Andrier. Alle Produktsegmente und Regionen hätten dazu beigetragen.

Gebremst haben allerdings weiterhin negative Währungseffekte, die 324 Millionen Franken Umsatz kosteten, wie es weiter hieß. Gewinnzahlen veröffentlicht der Konzern nach neun Monaten nicht.

Gerade in den aufstrebenden Märkten boomte der Absatz mit einem organischen Plus von knapp 21 Prozent. Am meisten legte das Geschäft in Lateinamerika zu. In den Industrieländern kletterte der Umsatz auf vergleichbarer Basis "lediglich" um 6,6 Prozent.

Erwartungen übertroffen

Damit hat Givaudan die eigenen mittelfristigen Ziele für das organische Wachstum von 4 bis 5 Prozent deutlich übertroffen. Auch die Erwartungen der Analysten wurden überboten.

Alleine im dritten Quartal zwischen Juli und September verbesserte der Konzern den Umsatz um 10,2 Prozent auf 1,91 Milliarden Franken. Organisch schaute ein Plus von 14,1 Prozent heraus, womit die Performance aus den ersten sechs Monaten nochmals übertroffen wurde. Analysten hatten dagegen ein Nachlassen des Wachstums befürchtet.

Luxusparfümerie floriert

Wachstumsmotor in den ersten neun Monaten war erneut die Riechstoffdivision, die den Umsatz organisch um 15,6 Prozent auf 2,78 Milliarden Franken steigerte. Insbesondere die Luxusparfümerie florierte. Auch die Verkäufe in den Bereichen Konsumgüter sowie Riechstoffingredienzien und Active Beauty konnten zweistellig zulegen.

Die Aromendivision steigerte ihren Umsatz organisch um 10,7 Prozent auf 2,86 Milliarden Franken. "Alle Segmente von Snacks, Getränken, Milchprodukten, Süßwaren und kulinarischen Aromen trugen zum starken Wachstum bei", schrieb Givaudan.

Für das laufende Jahr gibt Givaudan wie üblich keinen konkreten Ausblick. Die mittelfristigen Ziele bleiben jedoch bestehen. Demnach strebt Givaudan ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 4 bis 5 Prozent pro Jahr an. Zudem soll der freie Mittelzufluss mindestens 12 Prozent des Umsatzes betragen. Die neuen Ziele für die nächste 5-Jahres-Periode werden dann im kommenden Jahr vorgestellt.

Givaudan-Titel steigen an der SIX zwischenzeitlich um 0,43 Prozent auf 4.437,00 Schweizer Franken.

/jb/cf/AWP/nas

VERNIER GE (dpa-AFX)