Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|
22.01.2026 22:46:08
Glacier Bancorp Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) reported net income of $63.8 million for the fourth quarter, up 3 percent from $61.8 million reported in the prior year's fourth quarter.
Earnings per share for the quarter were $0.49 per share, a decrease of 9 percent, from the prior year earnings per share of $0.54.
Net interest income was $266.1 million for the current quarter, an increase of 39 percent compared to $191.4 million last year. Total non-interest income for the quarter was $40.4 million, compared to $31.5 million a year ago.
