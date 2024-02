Glencore-Aktie stärker: Glencore will sich von Anteil an Nickelmine im Südpazifik verabschieden

Glencore sucht einen Käufer für seine 49-prozentige Beteiligung am Joint Venture Koniambo Nickel (KNS), das trotz Milliardeninvestitionen Verluste produziert.

Der britisch-schweizerische Bergbaukonzern kündigte an, das Projekt zunächst in einen Wartungs- und Instandhaltungsmodus zu überführen und anschließend über sechs Monate hinweg abzuwickeln.

Im September hatte Glencore bereits angekündigt, die Finanzierung bis Ende Februar einstellen zu wollen. "Selbst mit der vorgeschlagenen Unterstützung [der französischen Regierung] bleibt KNS ein nicht nachhaltiges Unternehmen, und Glencore kann es nicht rechtfertigen, weiterhin Verluste zum Nachteil seiner Aktionäre zu finanzieren", heißt es in einer Pressemitteilung.

Glencore hatte in den zurückliegenden zehn Jahren 4 Milliarden Dollar in das Projekt auf der Insel Neukaledonien im Südpazifik gesteckt, aber nie Gewinne damit gemacht. Zwar war der Nickel-Markt wegen des steigenden Bedarfs für Batterien von Elektroautos zwischenzeitlich heiß gelaufen, doch nach einer erheblichen Ausweitung der Lieferungen aus Indonesien ist der Preis für das Edelmetall in den zurückliegenden zwölf Monaten um 42 Prozent gefallen.

Die Stilllegung der Mine dürfte nach Einschätzung von Citi keine Auswirkungen auf den Weltmarkt haben. 27.000 Tonnen Nickel wurden im vergangenen Jahr von Koniambo produziert.

In London gewinnt die Glencore-Aktie zeitweise 1,47 Prozent auf 3,91 Pfund.

Von Christian Moess Laursen

BARCELONA (Dow Jones)