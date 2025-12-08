Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
08.12.2025 10:59:00
Google Drive erhält modernisierten Viewer für PDFs und Videos
Google überarbeitet das Interface für die Anzeige von PDFs, Videos, Bildern und Audiodateien in Drive. Besonders umfangreiche Dokumente sollen profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
