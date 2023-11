Gute Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Am Mittwoch steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,44 Prozent auf 4 310,43 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,674 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,076 Prozent stärker bei 4 294,98 Punkten in den Handel, nach 4 291,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 326,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 294,98 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 4 136,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 288,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, wies der Euro STOXX 50 3 915,09 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 11,78 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 8,56 Prozent auf 33,23 EUR), Siemens (+ 1,80 Prozent auf 139,02 EUR), BMW (+ 1,76 Prozent auf 95,83 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,67 Prozent auf 109,64 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,90 Prozent auf 58,51 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 21,40 EUR), Enel (-0,60 Prozent auf 6,25 EUR), Flutter Entertainment (-0,51 Prozent auf 127,10 GBP), Eni (-0,50 Prozent auf 15,17 EUR) und adidas (-0,47 Prozent auf 178,18 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 7 054 370 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 343,844 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

