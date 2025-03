Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Am Mittwoch steht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,32 Prozent im Plus bei 28 642,68 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 288,623 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,500 Prozent stärker bei 28 693,55 Punkten, nach 28 550,92 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28 749,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 474,60 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 3,84 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 187,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 812,99 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.03.2024, bei 26 408,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,37 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 30 505,59 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 989,87 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 4,51 Prozent auf 12,98 EUR), Bilfinger SE (+ 3,75 Prozent auf 69,10 EUR), HOCHTIEF (+ 3,56) Prozent auf 168,80 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,31 Prozent auf 78,06 EUR) und HENSOLDT (+ 3,09 Prozent auf 66,65 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen PUMA SE (-22,70 Prozent auf 21,96 EUR), HelloFresh (-4,20 Prozent auf 7,86 EUR), Delivery Hero (-3,82 Prozent auf 25,20 EUR), Lufthansa (-2,50 Prozent auf 7,26 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,76 Prozent auf 58,55 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PUMA SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 710 327 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 23,783 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

