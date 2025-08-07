Carl Zeiss Meditec Aktie
|44,04EUR
|-3,82EUR
|-7,98%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Während die Umsätze des Medizintechnikkonzerns die Erwartungen weitgehend getroffen habe, habe das operative Ergebnis (Ebita) sie um etwa 5 Prozent verfehlt, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Grund dafür sein ein schwacher Produktmix im Bereich Mikrochirurgie./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Outperform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
45,00 €
|
Abst. Kursziel*:
60,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,49%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
