Carl Zeiss Meditec Aktie

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

07.08.2025 12:56:22

Carl Zeiss Meditec Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Während die Umsätze des Medizintechnikkonzerns die Erwartungen weitgehend getroffen habe, habe das operative Ergebnis (Ebita) sie um etwa 5 Prozent verfehlt, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Grund dafür sein ein schwacher Produktmix im Bereich Mikrochirurgie./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Outperform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
45,00 € 		Abst. Kursziel*:
60,00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,49%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

