Carl Zeiss Meditec Aktie
|42,56EUR
|-5,30EUR
|-11,07%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe ergebnisseitig mit seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Anchal Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe nun Risiken für die Jahresziele 2024/25./rob/ck/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
45,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,89%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
42,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,67%
|
Analyst Name::
Anchal Verma
|
KGV*:
-
