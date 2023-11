Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

Heute zeigten sich die Börsianer in London optimistisch.

Im FTSE 100 ging es im LSE-Handel zum Handelsende um 0,89 Prozent aufwärts auf 7 425,83 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,291 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 360,55 Punkten, nach 7 360,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 426,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 360,55 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, stand der FTSE 100 bei 7 599,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Stand von 7 524,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, einen Stand von 7 318,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 1,70 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Phoenix Group (+ 5,67 Prozent auf 4,91 GBP), Rolls-Royce (+ 3,53 Prozent auf 2,40 GBP), Melrose Industries (+ 2,99 Prozent auf 5,30 GBP), Smith Nephew (+ 2,68 Prozent auf 10,16 GBP) und BAT (+ 2,64 Prozent auf 25,43 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Entain (-3,67 Prozent auf 8,92 GBP), Experian (-1,57 Prozent auf 26,41 GBP), Informa (-1,38 Prozent auf 7,02 GBP), Endeavour Mining (-1,34 Prozent auf 27,95 CAD) und London Stock Exchange (LSE) (-1,24 Prozent auf 84,48 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 45 425 612 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 197,757 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at