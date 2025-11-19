NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2022 wurde die Taylor Devices-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Taylor Devices-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,474 Taylor Devices-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 344,47 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 18.11.2025 auf 46,09 USD belief. Mit einer Performance von +244,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices bezifferte sich zuletzt auf 140,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at