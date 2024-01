Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,64 Prozent aufwärts auf 38 049,13 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,415 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,447 Prozent auf 37 975,37 Punkte an der Kurstafel, nach 37 806,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 38 057,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 37 796,47 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,342 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der Dow Jones mit 37 385,97 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 25.10.2023, den Stand von 33 035,93 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, bei 33 743,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,886 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 38 109,20 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 9,49 Prozent auf 190,43 USD), Dow (+ 3,48 Prozent auf 54,94 USD), Caterpillar (+ 3,47 Prozent auf 300,77 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,31 Prozent auf 23,11 USD) und 3M (+ 2,94 Prozent auf 95,98 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Boeing (-5,72 Prozent auf 201,88 USD), UnitedHealth (-3,86 Prozent auf 493,40 USD), McDonalds (-1,08 Prozent auf 297,21 USD), Apple (-0,17 Prozent auf 194,17 USD) und Nike (+ 0,01 Prozent auf 100,77 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 21 432 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,772 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at