Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Freitagshandels steigen

Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,48 Prozent höher bei 1 875,72 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,174 Prozent stärker bei 1 870,06 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 866,82 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 865,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 878,73 Zähler.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,408 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 1 797,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 720,27 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 01.03.2023, den Wert von 1 762,34 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 6,36 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 878,73 Punkten. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 2,26 Prozent auf 142,75 CHF), Holcim (+ 1,94 Prozent auf 73,50 CHF), Richemont (+ 1,81 Prozent auf 143,15 CHF), Sandoz (+ 1,78 Prozent auf 27,95 CHF) und Swatch (I) (+ 1,58 Prozent auf 211,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-13,54 Prozent auf 257,30 CHF), ams (-1,86 Prozent auf 1,32 CHF), Zurich Insurance (-0,64 Prozent auf 467,00 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 503,20 CHF) und Partners Group (-0,35 Prozent auf 1 264,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 18 652 870 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,498 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,02 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at