Gute Stimmung in Zürich: SLI liegt nachmittags im Plus

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,69 Prozent fester bei 1 867,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,128 Prozent stärker bei 1 857,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 854,75 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 867,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 856,04 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,79 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 765,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, stand der SLI noch bei 1 716,21 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.02.2023, den Stand von 1 781,39 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 5,90 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 867,60 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 3,06 Prozent auf 2,22 CHF), Swiss Re (+ 2,21 Prozent auf 106,25 CHF), Geberit (+ 1,78 Prozent auf 524,80 CHF), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 138,05 CHF) und Schindler (+ 1,38 Prozent auf 234,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Julius Bär (-1,55 Prozent auf 47,11 CHF), Swatch (I) (-1,09 Prozent auf 209,40 CHF), Sandoz (-0,85 Prozent auf 27,90 CHF), Swisscom (-0,82 Prozent auf 510,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,39 Prozent auf 40,46 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 671 822 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 272,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at