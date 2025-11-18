SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Geberit-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.11.2015 wurden Geberit-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 337,30 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,296 Geberit-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 182,86 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Papiers am 17.11.2025 auf 616,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,86 Prozent vermehrt.

Geberit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at