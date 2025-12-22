VAT Aktie

SLI-Marktbericht 22.12.2025 09:29:03

Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter

Der SLI verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 2 129,25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,218 Prozent auf 2 126,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 126,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 129,25 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SLI auf 2 033,31 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der SLI einen Stand von 1 992,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 1 884,17 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,81 Prozent. 2 146,62 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 1,07 Prozent auf 7,58 CHF), VAT (+ 1,02 Prozent auf 384,80 CHF), Partners Group (+ 0,52 Prozent auf 971,60 CHF), Sika (+ 0,46 Prozent auf 163,25 CHF) und Adecco SA (+ 0,45 Prozent auf 22,54 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Roche (-0,92 Prozent auf 322,50 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 11 660,00 CHF), Straumann (-0,76 Prozent auf 93,56 CHF), Swisscom (-0,53 Prozent auf 566,50 CHF) und Lonza (-0,53 Prozent auf 530,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 176 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 278,173 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,95 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,94 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

