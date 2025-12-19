Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|SLI-Entwicklung
|
19.12.2025 17:59:07
Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind
Schlussendlich ging der SLI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 2 131,01 Punkten aus dem Freitagshandel. In den Handel ging der SLI 0,058 Prozent schwächer bei 2 127,57 Punkten, nach 2 128,80 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 132,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 119,64 Punkten.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 020,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, betrug der SLI-Kurs 1 994,13 Punkte. Der SLI lag vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 1 888,61 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,90 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Roche (+ 1,88 Prozent auf 325,50 CHF), Julius Bär (+ 0,90 Prozent auf 62,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,86 Prozent auf 58,62 CHF), Zurich Insurance (+ 0,84 Prozent auf 597,40 CHF) und Swisscom (+ 0,80 Prozent auf 569,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-1,96 Prozent auf 83,00 CHF), Adecco SA (-1,92 Prozent auf 22,44 CHF), Nestlé (-1,36 Prozent auf 78,79 CHF), Swatch (I) (-1,29 Prozent auf 168,05 CHF) und Partners Group (-1,10 Prozent auf 966,60 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 15 953 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,110 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Adecco SAmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
19.12.25
|Handel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
18.12.25
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel: So bewegt sich der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
16.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zuversicht in Zürich: SLI steigt (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)