Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind

Schlussendlich ging der SLI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 2 131,01 Punkten aus dem Freitagshandel. In den Handel ging der SLI 0,058 Prozent schwächer bei 2 127,57 Punkten, nach 2 128,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 132,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 119,64 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 020,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, betrug der SLI-Kurs 1 994,13 Punkte. Der SLI lag vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 1 888,61 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,90 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Roche (+ 1,88 Prozent auf 325,50 CHF), Julius Bär (+ 0,90 Prozent auf 62,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,86 Prozent auf 58,62 CHF), Zurich Insurance (+ 0,84 Prozent auf 597,40 CHF) und Swisscom (+ 0,80 Prozent auf 569,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-1,96 Prozent auf 83,00 CHF), Adecco SA (-1,92 Prozent auf 22,44 CHF), Nestlé (-1,36 Prozent auf 78,79 CHF), Swatch (I) (-1,29 Prozent auf 168,05 CHF) und Partners Group (-1,10 Prozent auf 966,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 15 953 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,110 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 Prozent an der Spitze im Index.

