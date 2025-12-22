SIX-Handel Das macht der SMI aktuell

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,33 Prozent tiefer bei 13 127,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,521 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,290 Prozent auf 13 133,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 171,85 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 164,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 097,51 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12 632,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12 126,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 11 384,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,94 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 0,84 Prozent auf 131,95 CHF), Partners Group (+ 0,56 Prozent auf 972,00 CHF), Sonova (+ 0,19 Prozent auf 206,50 CHF), Swiss Life (+ 0,11 Prozent auf 911,80 CHF) und Sika (+ 0,09 Prozent auf 162,65 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Nestlé (-1,03 Prozent auf 77,98 CHF), Roche (-0,74 Prozent auf 323,10 CHF), Kühne + Nagel International (-0,58 Prozent auf 172,45 CHF), Logitech (-0,55 Prozent auf 82,54 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,38 Prozent auf 58,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 206 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,173 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 4,94 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at