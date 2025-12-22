ams-OSRAM Aktie

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

SIX-Handel im Fokus 22.12.2025 17:59:06

Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich

Am Montagabend hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SLI ging nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 2 132,65 Punkten aus dem Montagshandel. In den Handel ging der SLI 0,218 Prozent schwächer bei 2 126,37 Punkten, nach 2 131,01 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 120,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 132,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SLI 2 033,31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 992,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 884,17 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 1,80 Prozent auf 7,63 CHF), Partners Group (+ 1,16 Prozent auf 977,80 CHF), Temenos (+ 0,89 Prozent auf 79,20 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 131,85 CHF) und SGS SA (+ 0,73 Prozent auf 90,90 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 171,65 CHF), Nestlé (-0,96 Prozent auf 78,03 CHF), Logitech (-0,84 Prozent auf 82,30 CHF), Lindt (-0,60 Prozent auf 11 680,00 CHF) und Straumann (-0,49 Prozent auf 93,82 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 725 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,173 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,95 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten