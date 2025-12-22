ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|SIX-Handel im Fokus
|
22.12.2025 17:59:06
Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich
Der SLI ging nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 2 132,65 Punkten aus dem Montagshandel. In den Handel ging der SLI 0,218 Prozent schwächer bei 2 126,37 Punkten, nach 2 131,01 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 120,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 132,65 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SLI 2 033,31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 992,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 884,17 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 1,80 Prozent auf 7,63 CHF), Partners Group (+ 1,16 Prozent auf 977,80 CHF), Temenos (+ 0,89 Prozent auf 79,20 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 131,85 CHF) und SGS SA (+ 0,73 Prozent auf 90,90 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 171,65 CHF), Nestlé (-0,96 Prozent auf 78,03 CHF), Logitech (-0,84 Prozent auf 82,30 CHF), Lindt (-0,60 Prozent auf 11 680,00 CHF) und Straumann (-0,49 Prozent auf 93,82 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 725 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,173 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,95 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
17:59
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schwächelt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|SIX-Handel Das macht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Zürich: SLI am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)