Starker Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Am Freitag erhöhte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,27 Prozent auf 13 171,85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,503 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,015 Prozent tiefer bei 13 134,09 Punkten, nach 13 136,08 Punkten am Vortag.

Bei 13 085,23 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 181,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 530,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12 109,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der SMI einen Stand von 11 414,84 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 13,32 Prozent zu. Bei 13 199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 1,88 Prozent auf 325,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,86 Prozent auf 58,62 CHF), Zurich Insurance (+ 0,84 Prozent auf 597,40 CHF), Swisscom (+ 0,80 Prozent auf 569,50 CHF) und Holcim (+ 0,76 Prozent auf 77,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Logitech (-1,96 Prozent auf 83,00 CHF), Nestlé (-1,36 Prozent auf 78,79 CHF), Partners Group (-1,10 Prozent auf 966,60 CHF), Richemont (-0,77 Prozent auf 168,30 CHF) und Sika (-0,73 Prozent auf 162,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 15 953 536 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 271,110 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at