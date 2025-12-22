Swiss Re Aktie
|SIX-Handel im Blick
|
22.12.2025 15:58:57
SLI aktuell: SLI verbucht nachmittags Verluste
Am Montag verliert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,18 Prozent auf 2 127,08 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,218 Prozent auf 2 126,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,01 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 132,20 Punkte, das Tagestief hingegen 2 120,73 Zähler.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 033,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der SLI 1 992,14 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 1 884,17 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,69 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 0,89 Prozent auf 22,64 CHF), ams-OSRAM (+ 0,87 Prozent auf 7,56 CHF), Swiss Re (+ 0,84 Prozent auf 131,95 CHF), SGS SA (+ 0,60 Prozent auf 90,78 CHF) und Partners Group (+ 0,56 Prozent auf 972,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Nestlé (-1,03 Prozent auf 77,98 CHF), Straumann (-0,89 Prozent auf 93,44 CHF), Roche (-0,74 Prozent auf 323,10 CHF), Lindt (-0,60 Prozent auf 11 680,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,58 Prozent auf 172,45 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 206 133 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 278,173 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,95 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
