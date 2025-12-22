Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schwächelt zum Ende des Montagshandels

Letztendlich ging der SMI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 13 163,66 Punkten aus dem Montagshandel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,521 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,290 Prozent schwächer bei 13 133,63 Punkten in den Handel, nach 13 171,85 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 164,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 097,51 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 12 632,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, stand der SMI noch bei 12 126,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, stand der SMI bei 11 384,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,25 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Zähler.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,16 Prozent auf 977,80 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 131,85 CHF), Sonova (+ 0,49 Prozent auf 207,10 CHF), Alcon (+ 0,47 Prozent auf 63,84 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,38 Prozent auf 58,84 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 171,65 CHF), Nestlé (-0,96 Prozent auf 78,03 CHF), Logitech (-0,84 Prozent auf 82,30 CHF), Givaudan (-0,41 Prozent auf 3 127,00 CHF) und Swisscom (-0,26 Prozent auf 568,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 725 878 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 278,173 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

