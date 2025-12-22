Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Abgaben

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 13 144,51 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,521 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,290 Prozent auf 13 133,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 171,85 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 145,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 130,83 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SMI mit 12 632,67 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12 126,14 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bewegte sich der SMI bei 11 384,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 13,08 Prozent. 13 199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 0,52 Prozent auf 971,60 CHF), Sika (+ 0,46 Prozent auf 163,25 CHF), Geberit (+ 0,42 Prozent auf 621,40 CHF), Richemont (+ 0,36 Prozent auf 168,90 CHF) und Logitech (+ 0,27 Prozent auf 83,22 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-0,92 Prozent auf 322,50 CHF), Swisscom (-0,53 Prozent auf 566,50 CHF), Lonza (-0,53 Prozent auf 530,00 CHF), Swiss Life (-0,44 Prozent auf 906,80 CHF) und Novartis (-0,39 Prozent auf 108,10 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 176 295 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 278,173 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

