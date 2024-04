Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsende mit Gewinnen

Am Montag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsende 0,52 Prozent fester bei 1 898,05 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,085 Prozent auf 1 889,83 Punkte an der Kurstafel, nach 1 888,23 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 898,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 886,62 Punkten lag.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 08.03.2024, wurde der SLI mit 1 906,37 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, wies der SLI einen Wert von 1 772,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 756,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,63 Prozent. Bei 1 936,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams (+ 2,88 Prozent auf 1,06 CHF), Lonza (+ 2,05 Prozent auf 557,80 CHF), Sonova (+ 1,94 Prozent auf 257,30 CHF), Swiss Life (+ 1,42 Prozent auf 627,60 CHF) und Julius Bär (+ 1,42 Prozent auf 52,86 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen SGS SA (-1,00 Prozent auf 83,16 CHF), Swisscom (-0,86 Prozent auf 518,00 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 10 340,00 CHF), Sandoz (-0,62 Prozent auf 25,85 CHF) und UBS (+ 0,07 Prozent auf 28,19 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 547 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 248,328 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at