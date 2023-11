Gute Stimmung in Zürich: SMI bewegt sich im Plus

So bewegt sich der SMI am zweiten Tag der Woche.

Der SMI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,35 Prozent auf 10 778,24 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,188 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,079 Prozent auf 10 748,73 Punkte an der Kurstafel, nach 10 740,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 737,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 778,99 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 348,60 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 21.08.2023, bei 10 848,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wurde der SMI auf 11 085,04 Punkte taxiert.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Minus von 1,83 Prozent zu Buche. Bei 11 616,37 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Sonova (+ 6,12 Prozent auf 248,00 CHF), Holcim (+ 1,68 Prozent auf 62,86 CHF), Givaudan (+ 1,08 Prozent auf 3 283,00 CHF), Novartis (+ 0,84 Prozent auf 84,99 CHF) und Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 99,10 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen UBS (-0,90 Prozent auf 23,06 CHF), Swiss Life (-0,81 Prozent auf 566,60 CHF), Lonza (-0,78 Prozent auf 354,40 CHF), Zurich Insurance (-0,69 Prozent auf 433,10 CHF) und Roche (-0,23 Prozent auf 236,60 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 381 548 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 264,638 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,73 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at