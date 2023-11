Gute Stimmung in Zürich: SMI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent höher bei 10 746,09 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,188 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,079 Prozent höher bei 10 748,73 Punkten in den Handel, nach 10 740,27 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 750,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 737,65 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 348,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, lag der SMI noch bei 10 848,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wurde der SMI mit 11 085,04 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 2,12 Prozent zurück. Bei 11 616,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 10 251,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 6,16 Prozent auf 248,10 CHF), Logitech (+ 1,11 Prozent auf 76,78 CHF), Holcim (+ 0,91 Prozent auf 62,38 CHF), Sika (+ 0,81 Prozent auf 237,10 CHF) und Geberit (+ 0,80 Prozent auf 481,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swiss Life (-0,42 Prozent auf 568,80 CHF), Zurich Insurance (-0,39 Prozent auf 434,40 CHF), UBS (-0,39 Prozent auf 23,18 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 98,00 CHF) und Swisscom (-0,27 Prozent auf 509,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 259 054 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 264,638 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,73 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

