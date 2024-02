Gute Stimmung in Zürich: SMI legt am Mittwochmittag zu

Aktuell halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,16 Prozent auf 11 458,23 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,284 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,178 Prozent fester bei 11 460,81 Punkten, nach 11 440,45 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 498,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 458,23 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,325 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 11 390,13 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, bei 10 760,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 098,35 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 524,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 5,50 Prozent auf 74,84 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,05 Prozent auf 294,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,88 Prozent auf 469,10 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 105,80 CHF) und Novartis (+ 0,51 Prozent auf 91,11 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Sonova (-1,84 Prozent auf 276,90 CHF), Sika (-1,44 Prozent auf 252,70 CHF), Geberit (-0,73 Prozent auf 514,80 CHF), Givaudan (-0,72 Prozent auf 3 719,00 CHF) und Swisscom (-0,67 Prozent auf 506,60 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 826 849 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 258,915 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

