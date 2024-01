Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Am Montag zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 1,12 Prozent höher bei 11 275,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,259 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,657 Prozent fester bei 11 223,75 Punkten, nach 11 150,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 11 289,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 198,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wurde der SMI auf 11 153,09 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der SMI mit 10 348,60 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 11 295,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,941 Prozent aufwärts. Bei 11 309,94 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 3,15 Prozent auf 372,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,78 Prozent auf 36,26 CHF), Sonova (+ 2,32 Prozent auf 281,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,30 Prozent auf 293,60 CHF) und Swiss Life (+ 2,09 Prozent auf 596,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Sika (-0,43 Prozent auf 232,00 CHF), Nestlé (+ 0,06 Prozent auf 97,49 CHF), Givaudan (+ 0,51 Prozent auf 3 364,00 CHF), Novartis (+ 0,64 Prozent auf 94,40 CHF) und Logitech (+ 0,90 Prozent auf 82,82 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 104 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 266,328 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at