Halbjahresbericht 2024: Solides Ergebnis und wichtige Projektfortschritte

Glattpark (Opfikon), 20. August 2024 – Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Schweizer Immobiliengesellschaft Ina Invest erzielte im ersten Halbjahr 2024 ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 6.9 Mio. Das entspricht einer Steigerung um 63% gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres von CHF 4.2 Mio. Das Betriebsergebnis exklusive Marktwertveränderungen lag bei CHF 2.6 Mio., nach CHF 3.4 Mio. in der Vorjahresperiode. Der Konzerngewinn erreichte CHF 2.1 Mio. (HJ 2023: CHF 1.2 Mio.).

Zum Resultat beigetragen haben solide Mieteinnahmen aus den fertiggestellten Liegenschaften und positive Marktwertveränderungen, primär durch erzielte Fortschritte bei den Entwicklungsprojekten. Trotz des grösseren Immobilienportfolios lag der betriebliche Aufwand nur leicht höher, dies insbesondere aufgrund höherer Fremdkapitalkosten.

Marktwert des Immobilienportfolios legt zu

Der Marktwert des Immobilienportfolios von Ina Invest stieg im ersten Halbjahr 2024 um

CHF 10.5 Mio. oder 1.3% auf CHF 847 Mio. Der Zuwachs beruht einerseits auf positiven Marktwertveränderungen im Umfang von netto CHF 4.3 Mio. infolge steter Fortschritte auf den Projekten, andererseits auf Investitionen ins Portfolio von CHF 8.5 Mio. Erwähnenswert sind die Projekte «Rocket & Tigerli» (Lokstadt) in Winterthur und «Schaffhauserstrasse» in Zürich, die zu den positiven Marktwertveränderungen beigetragen haben. Negative Wertanpassungen resultierten hingegen bei Büroimmobilien, da die derzeit geringere Nachfrage zu höheren Diskontsätzen bei der Bewertung führte.

Insgesamt haben Immobilienbewerter aufgrund des hohen Bedarfs eine positive Sicht auf Wohnliegenschaften, während Büroimmobilien kritischer gesehen werden. Es zeigt sich, dass die strategische Ausrichtung des Portfolios von Ina Invest auf einen hohen Wohnanteil von über 50% (nach Fertigstellung) vorteilhaft ist.

Die Mieteinnahmen lagen mit CHF 7.6 Mio. in etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahrs 2023 (HJ 2023: CHF 7.9 Mio.). Das Gebäude «Elefant» (Lokstadt) in Winterthur steuerte ein volles Semester Mieterträge bei. Im Objekt «Chemin des Olliquettes» in Genf konnten drei von vier Geschossen langfristig an den Kanton Genf vermietet werden. Dem gegenüber stehen Objekte, die aufgrund eines bevorstehenden Umbaus frei wurden, wie etwa die «Rue du Valais» in Genf.

Bedeutende Entwicklungserfolge

Gut vorangekommen ist Ina Invest im ersten Halbjahr 2024 bei der Entwicklung der Schlüssel-projekte: Im Januar erfolgte der Baubeginn des Casinos in den «Lokstadt-Hallen» in Winterthur. Für das Projekt Schaffhauserstrasse in Zürich hat Ina Invest die Baubewilligung erhalten. Der Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant. Auch für das Projekt Rue du Valais in Genf ist die Baubewilligung eingetroffen. Der Baustart dürfte im ersten Quartal 2025 – und somit ein volles Jahr früher als ursprünglich geplant – erfolgen. Das Vorprojekt Rocket & Tigerli in Holzhybridbauweise in der Lokstadt Winterthur wurde abgeschlossen. Die Baueingabe wird im dritten Quartal 2024 und der Baustart voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erfolgen. Ebenfalls abgeschlossen ist das Vorprojekt «Unterfeld, Baufeld 3» in Baar. Am 22. September 2024 wird die Abstimmung über den Bebauungsplan stattfinden; unmittelbar danach erfolgt die Baueingabe. Der Baustart ist für das dritte Quartal 2025 geplant.

Ende Juni schliesslich hat der Einwohnerrat der Gemeinde Pratteln den Quartierplan «Bredella West» mit deutlicher Mehrheit gutgeheissen. Gegen diesen Beschluss ist ein Referendum zustande gekommen, so dass voraussichtlich im Herbst 2024 eine Volksabstimmung stattfinden wird. Ina Invest will die heute gewerblich-industriell genutzten Liegenschaften in den kommenden Jahren in mehreren Etappen in ein attraktives, grünes Zentrumsquartier mit hohem Wohnanteil transformieren.

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor und Teil der DNA

Ina Invest hat ihre Nachhaltigkeitsanstrengungen im Berichtszeitraum konsequent weiterverfolgt. Die Gesellschaft verfolgt weiterhin die Vision, eines der nachhaltigsten Immobilienportfolios der Schweiz zu halten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund weist sie ihren Entwicklungsprojekten CO₂-Budgets für Emissionen zu, die über die Entwicklungsphase hinweg eingehalten werden müssen. Jedes Projekt soll künftig nach den Vorgaben eines Energie- oder Nachhaltigkeits-Labels wie zum Beispiel SNBS Gold zertifiziert werden. Und nicht zuletzt wurden erstmals die Betriebsverbräuche für Energie, Wasser und Abfälle der alten Bestandsliegenschaften auf dem Bredella-Areal ausgewertet. Im Rahmen der Transformation des Areals sollen diese Werte sukzessive reduziert werden. Detailliertere Informationen enthält der im Juni 2024 publizierte Nachhaltigkeitsbericht.

Fusion erfolgreich vollzogen

An der ordentlichen Generalversammlung der Ina Invest Holding AG vom 3. April 2024 haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Fusion mit der Ina Invest AG mit 99.64% zugestimmt. Die angestrebte Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur konnte somit umgesetzt und die Namensänderung zu Ina Invest AG vollzogen werden. Aus der Fusion resultiert eine Erhöhung der Marktkapitalisierung um rund 40% auf CHF 282 Mio. (Schlusskurs am 5. April 2024), womit die Gesellschaft am Kapitalmarkt ein grösseres Gewicht erhalten hat.

Zuversichtlicher Ausblick

Das Marktumfeld für Immobilien zeigt sich in der Schweiz weiterhin freundlich: Die Zinsen dürften stabil bleiben oder nochmals leicht sinken, was die Fremdkapitalkosten tief hält. Die Inflation ist niedrig und die Baupreise sinken leicht. Die Nachfrage nach benutzergerechten Gewerbeflächen ist verhältnismässig intakt, bei Büroflächen ist sie selektiver. Ungebrochen bleibt der Bedarf an Wohnraum, da die Nettozuwanderung bei gleichzeitig geringerer Bautätigkeit das Angebot in urbanen Zentren verknappt.

Vor diesem Hintergrund blicken Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von Ina Invest zuversichtlich in die Zukunft. Die Prioritäten für das zweite Halbjahr 2024 liegen auf den laufenden Projekten – dem Bau des Casinos in den Lokstadt-Hallen, dem Baustart an der Schaffhauserstrasse und der Entwicklung der Projekte Rocket & Tigerli und Rue du Valais sowie des Bebauungsplans Unterfeld Baar in Richtung Baureife. Die mittelfristigen Ziele von Ina Invest – eine Portfoliogrösse von über CHF 2 Mrd. und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von über 6% – werden bekräftigt.

Alle Informationen zum Halbjahresergebnis 2024 finden Sie unter report.ina-invest.com.

Medien- und Analystenkonferenz zum Halbjahresergebnis 2024

Heute um 15:00 Uhr präsentieren CEO Marc Pointet und CFO Daniel Baumann das Halbjahresergebnis 2024 und stehen für Fragen zur Verfügung. Unter ina-invest.com/webcast können Sie den Livestream mit Präsentation und Tonspur verfolgen. Für die Teilnahme an der Fragerunde bitten wir Sie, sich für die Telefonkonferenz unter ina-invest.com/telefonkonferenz zu registrieren. Sie erhalten im Anschluss Ihre individuellen Einwahldaten.