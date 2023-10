Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

Das machte das Börsenbarometer in Europa zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss sank der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,10 Prozent auf 4 106,61 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,623 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,005 Prozent höher bei 4 152,53 Punkten, nach 4 152,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 099,90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 161,50 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,736 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 245,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, wies der Euro STOXX 50 4 369,73 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 463,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 6,50 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 491,51 Punkte. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 3,16 Prozent auf 176,36 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 20,47 EUR), Eni (+ 0,43 Prozent auf 15,65 EUR), Stellantis (+ 0,33 Prozent auf 18,76 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,21 Prozent auf 378,10 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-2,66 Prozent auf 130,40 EUR), SAP SE (-1,77 Prozent auf 121,14 EUR), Infineon (-1,61 Prozent auf 31,12 EUR), Bayer (-1,56 Prozent auf 42,53 EUR) und Ferrari (-1,49 Prozent auf 288,84 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 476 001 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 333,156 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Die Stellantis-Aktie weist mit 3,27 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at