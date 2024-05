Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Abschläge

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,38 Prozent auf 4 902,67 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,244 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,282 Prozent auf 4 907,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 921,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 889,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 913,13 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 042,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 654,55 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 294,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 8,64 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 4,22 Prozent auf 28,51 EUR), Ferrari (+ 1,98 Prozent auf 395,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,16 Prozent auf 21,74 EUR), Enel (+ 0,90 Prozent auf 6,26 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,61 Prozent auf 39,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Stellantis (-5,65 Prozent auf 20,15 EUR), Eni (-2,43 Prozent auf 14,77 EUR), Infineon (-1,76 Prozent auf 32,15 EUR), UniCredit (-1,08 Prozent auf 34,71 EUR) und adidas (-0,93 Prozent auf 224,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 2 453 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 385,347 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,87 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 9,18 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

