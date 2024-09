Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent fester bei 5 038,63 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,180 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 5 028,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 032,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 028,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 044,46 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 898,78 Punkte. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, bei 4 902,60 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.09.2023, den Stand von 4 131,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,65 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,77 Prozent auf 31,49 EUR), BASF (+ 2,01 Prozent auf 46,21 EUR), Eni (+ 1,68 Prozent auf 13,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,49 Prozent auf 58,57 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 96,34 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,29 Prozent auf 487,90 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,03 Prozent auf 3,86 EUR), SAP SE (-0,86 Prozent auf 202,75 EUR), Allianz (-0,81 Prozent auf 293,40 EUR) und UniCredit (-0,73 Prozent auf 39,68 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 278 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 308,469 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Die Stellantis-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

