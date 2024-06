Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktuell zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,18 Prozent auf 4 532,00 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,173 Prozent auf 4 486,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 479,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 486,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 539,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,621 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 4 378,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 303,65 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, stand der STOXX 50 bei 3 982,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,75 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 543,01 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 2,45 Prozent auf 16,55 GBP), EssilorLuxottica (+ 2,22 Prozent auf 207,40 EUR), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 177,76 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,84 Prozent auf 750,38 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,71 Prozent auf 39,23 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil VINCI (-1,03 Prozent auf 112,85 EUR), Santander (-1,02 Prozent auf 4,70 EUR), BNP Paribas (-0,94 Prozent auf 66,49 EUR), National Grid (-0,91 Prozent auf 9,04 GBP) und BASF (-0,18 Prozent auf 47,27 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Santander-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 122 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 546,648 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 5,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

