Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Am Dienstag erhöhte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,64 Prozent auf 3 918,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 3 896,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 894,04 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 927,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 886,51 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der STOXX 50 bei 3 942,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 980,95 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.11.2022, einen Stand von 3 673,01 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,33 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. 3 658,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 5,54 Prozent auf 110,40 CHF), Glencore (+ 4,54 Prozent auf 4,50 GBP), Siemens (+ 2,75 Prozent auf 136,56 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,52 Prozent auf 33,35 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,46 Prozent auf 57,99 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-2,13 Prozent auf 28,96 GBP), GSK (-1,69 Prozent auf 13,83 GBP), BAT (-0,88 Prozent auf 25,20 GBP), Unilever (-0,87 Prozent auf 39,14 GBP) und BP (-0,77 Prozent auf 4,81 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28 303 279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 362,702 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

